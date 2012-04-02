- Кілька років тому у Києві активно обговорювали тему винесення промислових підприємств за межі міста. Чи актуальне сьогодні це питання?

Начальник ГУ промислової, науково-технічної та інноваційної політики КМДА Людмила Денисюк:

- Так. Сьогодні у Києві 92 % підприємств є приватними і лише 8 % - державні. Але ці вісім відсотків займають 618 гектарів землі майже в центрі міста. Це серйозна проблема, над якою потрібно працювати. У Києві дуже дорога земля. Якщо підприємство не може її викупити, то воно сплачує відсотки за оренду - від 3 до 12 %, в залежності від зони розташування. Проблема в тому, що більшість з них не можуть платити такі гроші. Тому на державному рівні потрібно вирішувати питання винесення підприємств за межі міста. При цьому видавати безкоштовно землю, створювати там всю необхідну інженерну інфраструктуру. А вивільнені площі використовувати для потреб міста. Крім того, у нас є великі державні підприємства, які мають стратегічне значення: "Арсенал", "Артем", "Більшовик", "Буревісник", "Маяк".