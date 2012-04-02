3 квітня о 10.00 голова Київської міської державної адміністрації Олександр Попов відвідає дитячий будинок сімейного типу родини Ґедзів у Святошинському районі Києва. З нагоди 7-річчя існування будинку сімейного типу О.Попов вручить цінні подарунки родині.

Дитячий будинок сімейного типу Ґедзів був створений 7 липня 2005 року. Цього року виповнюється 7 років від дня заснування дитбудинку. Сьогодні в родині Ґедзів проживає 10 дітей: 6 прийомних дітей, 2 усиновлених та 2 біологічних дітей.

Адреса проведення: просп. Леся Курбаса, 5-В, кв. 3. Потрібна акредитація.