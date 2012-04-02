У зоопарку на завтра призначили “хрестини” лошати

Київ. 2 квітня. УНІАН. У вівторок, 3 квітня, в Київському зоопарку відбудеться акція «Хрестини лошатка».

Як інформують в прес-службі зоопарку, 24 березня ц.р. у коней Пржевальського, що представлені в колекції організації, народилося маля.

“Київський зоопарк продовжує традицію вибирати клички для новонароджених тварин спільно з журналістами. Працівники зоопарку чекають оригінальних варіантів імен для малечі”, - зазначається в повідомленні.

“Хрестини” призначені на о 12.00.

Як інформують в зоопарку, кінь Пржевальського – це єдиний існуючий вид диких коней. Вже на час їхнього відкриття в 1879 році російським мандрівником Миколою Пржевальським їх чисельність була досить незначною. Коні Пржевальського не витримували конкуренції з боку домашніх табунів. Завдяки створеній свого часу в заповіднику Асканія-Нова популяції, кінь Пржевальського вцілів як вид, оскільки в природі він зник в 60-х роках ХХ століття. Значна частина коней розкидана по зоопарках світу. У Київському зоопарку досить успішно відбувається розмноження цього рідкісного виду. Тепер у столичному зоопарку разом з новонародженою утримується сім особин (два жеребця і п’ять кобил).