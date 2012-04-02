Підписання Меморандумів між КМДА та приватними інвесторами за результатами Київського інвестфоруму

2 квітня о 17.00 відбудеться підписання Меморандумів про співпрацю та наміри реалізувати інвестиційні проекти між Київською міською державною адміністрацією та приватними інвесторами за результатами першого Київського інвестиційного форуму.

Меморандуми про співпрацю та наміри реалізувати інвестиційні проекти будуть підписані щодо тих проектів, які були представлені на Київському інвестиційному форумі 29 березня 2012 року у секціях «Дозвілля та здоров’я киян» та «Центри ділової та туристичної активності». Від Київської міської державної адміністрації Меморандуми підпише голова Київської міської державної адміністрації Олександр Попов.Участь у зустрічі також візьме голова Державного агентства з інвестицій

та управління національними проектами Владислав Каськів.

Після церемонії підписання меморандумів відбудеться брифінг голови Київської міської державної адміністрації Олександра Попова та голови Державного агентства з інвестицій та управління національними проектами В.Каськіва.

Адреса проведення: Вул. Хрещатик, 36, Колонна зала. Вхід за акредитацією.