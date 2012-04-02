Вартість житла Києва в березні знизилася на 1,7%

Київ. 2 квітня. УНІАН. Середня вартість житла на вторинному ринку Києва в березні знизилася на 1,7% – до 2 072 дол./кв. м, повідомляє інформаційно-аналітичний портал «Столична нерухомість».

Згідно з повідомленням, у березні однокімнатні квартири подешевшали на 0,4%, до 1 895 дол./кв. м, двокімнатні – на 2%, до 2 083 дол./кв. м, трикімнатні – на 1,5%, до 2 054 дол./кв. м, чотирикімнатні – на 3,3%, до 2 513 дол./кв. м.

Фахівці порталу зазначили, що вартість житла зросла лише в Деснянському (на 0,5%) і Солом’янському (на 0,3%) районах, а в решті районів ціни на квартири знизилися.

Кількість представлених до продажу квартир у березні на вторинному ринку житла Києва збільшилася на 5,8% щодо лютого й становила 15 981 квартиру.

За даними порталу, в загальному обсязі 1-кімнатні квартири займають 22% (3 451 квартира), 2-кімнатні – 32% (5 174 квартири), 3-кімнатні – 37% (5 877 квартир) і 4-кімнатні – 9% (1 479 квартир). Збільшення пропонованого до продажу житла спостерігалося на всі типи квартир, найбільше – на двокімнатні й трикімнатні (по 7%).

У звіті проаналізовано 15 981 квартиру на вторинному ринку столиці.