Проїзд на швидкісному поїзді Харків-Київ становитиме 76-295 грн

Київ. 2 квітня. УНІАН. Вартість проїзду на новому швидкісному поїзді №161/162 виробництва Крюковського вагонобудівного заводу (КВБЗ) за маршрутом Харків-Київ становитиме від 76 до 295 грн залежно від класу вагону.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Південної залізниці (ПЗ), зокрема, вартість квитка у вагонах №1 і №9 на місця з 52-го по 60-і (всього 16 VIP-місць) становитиме 295,42 грн.

Вартість квитків у вагонах №1 і №9 на місця з 1-го по 51-е, а також на всі місця у вагонах №2 і №8 (всього 232 місця) становитиме 273,99 грн.

Вартість квитка на всі місця у вагонах №3, №4, №7, а також на місця з 1-го по 82-е вагону №5 (всього 364 місць) становитиме 143 грн 85 коп., на всі місця вагону №6 (всього 112 місць) - 111 грн 51 коп.

Вартість квитків на місця 83 і 84 у вагоні №5 (2 місця), призначені для перевезення інвалідів-колясочників, становитиме 76 грн.

За інформацією ПЗ, новий швидкісний поїзд локомотивної тяги виробництва КВБЗ сьогодні, 2 квітня, здійснить перший рейс за маршрутом Харків-Київ.

Поїзд розраховано на рух зі швидкістю до 160 км/год. і отримав категорію фірмового поїзда 1-го класу.

Поїзд сформовано з дев`яти вагонів виробництва Крюковського вагонобудівного заводу. Поїзд відправляється з Харкова о 7.14 ранку, прибуває до Києва о 12.56. Зі столиці назад відправляється о 17.30, а о 23.10 (тобто на 10 хвилин раніше, ніж раніше) прибуває до Харкова.

Після запуску в травні цього року за маршрутом Харків-Київ поїзда виробництва «Хюндай», швидкісний крюківський поїзд курсуватиме за маршрутом Харків- Сімферополь.

Також ПЗ повідомляє, що склад першого «Столичного експресу» №161/162, який курсував за маршрутом Харків-Київ із 11 липня 2002 року, буде відправлено на ремонт у пасажирське вагонне депо Гребінка, а після оновлення він використовуватиметься в перевезеннях під час Чемпіонату Європи з футболу Євро-2012.