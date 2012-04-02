У Подільському районі під час пожежі загинула сім’я
15:01, 02 квітня 2012Київ
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Батьки та два сини
Київ. 2 квітня. УНІАН. Сьогодні близько 12:00 у Подільському районі Києва на вул. Вишгородській, у квартирі на 5 поверсі п`ятиповерхового житлового будинку виникла пожежа, внаслідок якої загинули чоловік, його дружина (обоє 1955 року народження) та двоє їхні синів, 1980 та 1985 р.н.
Як повідомляє прес-служба МНС України, люди померли через отруєння продуктами горіння.
Також зазначається, що загиблі вели асоціальний спосіб життя, зловживали алкогольними напоями.
На місце події виїжджали 4 пожежно-рятувальних відділення Головного територіального управління МНС у Києві. О 12:30 підрозділи МНС ліквідували пожежу.
Причина займання встановлюється.
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