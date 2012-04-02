Київ. 2 квітня. УНІАН. З квітня в столиці починають видачу карток киянина. До 10 травня влада планує забезпечити ними 4,5 тис. столичних пільговиків.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні заступник голови Київської міської держадміністрації Руслан Крамаренко на брифінгу, присвяченому впровадженню проекту “Картка киянина”.

За його словами, розпочнуть видачу карток тим категоріям пільговиків, які мають, перш за все, пільги від столичної влади. Зокрема, це 80 тис. людей в Києві, які мають пільги на проїзд в метро згідно з рішенням Київради. Загалом же в столиці зареєстровано 600 тис. мешканців, які мають й інші пільги від держави.

“Ми плануємо в цьому році видати близько 600 тис. карток до кінця року. В наступному році забезпечити кожного киянина”, - поінформував Р.Крамаренко. Це, підкреслив він, “не обов’язкова карта, яка буде являтися для тої чи іншої людини яким-небудь пропуском. Це не замість посвідчень”.

Картка киянина, яка була сьогодні продемонстрована журналістам, схожа на банківську картку, за допомогою якої можна здійснювати звичайні фінансово-розрахункові операції. Вона міститиме фото її власника та в ній буде вмонтовано два чіпи: – один з соціальною інформацією, інший – голограма для безкоштовного проїзду.

Міська влада вирішила, що для уникнення черг в управліннях соцзахисту, де прийматимуться документи на оформлення карток, пільговикам телефонуватимуть і призначатимуть час приходу в управління.

“На цьому тижні ми випустимо перші категорії карток. Випустимо близько 100 особам ці картки, які будуть користуватися ними в метрополітені. Потім протягом двох тижнів буде опрацьовано програмне забезпечення, буде враховані помилки, які можливо можуть статися, і за два тижні, десь з 20 квітня обрана категорія громадян – близько 4,5 тис. отримають картки”, - розповів Р.Крамаренко.

Він запевнив, що проект запрацює з травня.

Як наголошувалось, головне завдання проекту – це вирішення проблеми персоніфікації пільг та облік реально використаних пільг.

“За нашими оцінками, близько 30% пільговиків не користуються тими пільгами, які їм надані. А якщо ми витрачаємо з бюджету певну кількість коштів – на 80 тис. людей в Києві ми витрачаємо 8 чи 10 млн.грн, - то можна ті кошти, які не використовуються, але які нараховуються як компенсація метрополітену, надати іншим громадянам і далі перерозподілити кошти”, - зазначив Р.Крамаренко.

За його словами, на першому етапі впровадження картки – це врахований пільговий проїзд в метро та швидкісному трамваї, де вже є автоматизована система пропуску пасажирів. Згодом передбачається залучити інвестиційні кошти на автоматизовану систему збирання коштів в решті громадського комунального транспорту і в подальшому вимагати у приватних перевізників, щоб вони використовували таку систему.

“Інвестпроект буде реалізовуватись десь до кінця року. Тобто з 1 січня – це буде трамвай, тролейбус, автобус і міська електричка”, - повідомив заступник голови КМДА.

Також він звернув увагу, що в Києві, наприклад, розроблена програма знижок в мережі аптек “Фармація” на певні медикаменти для пільгових категорій від 10 до 29% населення, що також буде відображено в картці киянина.

Для зручності переходу, до кінця року пільговики зможуть користуватися, зокрема, в метро як своїм посвідченням, так і карткою киянина.

“З 1 січня це буде вже певна статистика. Це будуть місячні проїзні (без обмеження кількості поїздок), які будуть враховані в цій картці. Коли пройдемо термін ще півроку 2013-го, тоді це можуть бути і ми вирішимо з киянами, чи це будуть просто кошти на картці, які він може використати, наприклад, купити собі проїзний квиток, чи може купити продукти харчування, але буде ходити пішки, бо не буде грошей на метро. Це перехід на конкретну адресну допомогу”, - зазначив Р.Крамаренко.

Картки будуть видаватися безкоштовно.

ТІ, хто не є киянином, але проживає в столиці і захоче мати картку киянина, необхідно буде отримати реєстрацію постійну, чи тимчасову. “Вони можуть зареєструватися в Києві і отримати картку. Пенсіонери з усієї України зможуть користуватися метрополітеном безкоштовно, бо мають право згідно з законодавством України. Ми ж не можемо скасовувати державні акти”, - уточнив Р.Крамаренко.