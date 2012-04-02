На Печерську 15 квітня оголосять переможців районного етапу конкурсу "Податки очима дітей-2012"

Київ, 2 квітня. УНІАН. У Печерському районі столиці 15 квітня стануть відомі імена переможців першого етапу районного конкурсу дитячої творчості "Податки очима дітей-2012".

Про це УНІАН повідомили в ДПІ у Печерському районі м. Києва.

Цьогорічний конкурс "Податки очима дітей" для ДПІ у Печерському районі м. Києва Державної податкової служби проходить з особливою урочистістю, адже він - ювілейний. В цьому році конкурсу виповнюється – 10 років.

Податківці вважають, що така діяльність приносить творчі результати. Прикладом є виготовлена вже робота учениці Київської середньої загальноосвітньої школи №133 Діани Яніної. Ідейним "натхненником" у виконанні мистецького твору для юної дівчини став вже популярний серед дітей – мультиплікаційний фільм "Місто мрії". Школярка відобразила свою омріяну, процвітаючу рідну країну – Україну. І зробила це вправно разом зі своїм дідусем – представником старшого покоління.

У минулому році Діана Яніна перемогла на І етапі Конкурсу. Сьогодні юна печерянка і надалі планує досягти кращих результатів у творчому поєдинку. Для цього прикладається максимум зусиль, адже, окрім, роботи, що виконана в техніці макетування, дівчинка представила твір ще й у віршованій формі.

Перший районний етап конкурсу "Податки очима дітей-2012" триває до 15 квітня. Роботи учасників Конкурсу Печерського району можна направляти за адресою: м. Київ пров. Кутузова, 5, каб.12, 01011. Звертайтесь за телефоном: 201-13-68.

