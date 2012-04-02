- Що сьогодні являє собою промисловість Києва? Хто очолює трійку лідерів за обсягами виробництва?

Начальник ГУ промислової, науково-технічної та інноваційної політики КМДА Людмила Денисюк:

- У столиці працюють державні підприємства, акціонерні, приватні - все це промисловість. Ну, а з лідерів, звичайно, це завод "Антонов" - флагман столичної промисловості. Виробляючи високоякісні літаки, підприємство має державне та численні закордонні замовлення. Завод успішно конкурує з підприємствами багатьох країн світу. По показниках виробництва у лідерах, безумовно, приватна кондитерська фабрика ROSHEN. Також варто відзначити ВАТ "Комбінат Будіндустрії", "Меридіан", "Київприлад" - вони зуміли пройти через нелегкі часи у 90-х роках і зараз успішно нарощують темпи виробництва. Але будемо відверті, сьогодні у Києві працюють лише ті підприємства, які мають державне замовлення, і ті, які є конкурентоспроможними, тобто випускають якісну продукцію. Наприклад, ВАТ "Галактон" - українсько-італійське підприємство. Вони вклали 35 мільйонів євро в модернізацію виробництва, крім того, вирішують багато соціальних питань. Це - значний показник. У них є чітке бачення свого розвитку, конкретні цілі та інвестиції. Це яскравий приклад для інших виробництв столиці.