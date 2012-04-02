Зазіхати під егідою Євро-2012 на об’єкти культури - чинити злочин проти киян

При підготовці столиці до чемпіонату Європи з футболу, для української влади на першому місці повинні залишатися інтереси киян і Києва як столиці нашої Держави, при цьому мають бути збережені усі пам’ятки культури та мистецтв.

Підготовка до таких масштабних подій як Євро-2012 потребує багато сил. Закономірно, що в цей період увага більше зосереджена на технічній стороні якісної підготовки об’єктів. І дуже прикро, що окремі організації прагнуть зманіпулювати пильністю влади і громадян для того, щоб задовольнити свої меркантильні інтереси. Я сподіваюся, що це якась помилка. Переконана, що керівництво міста знайде можливість не допустити подібних зловживань. І інцидент з Київською оперетою ще раз доводить необхідність вжиття додаткових заходів безпеки при підготовці та проведенні у столиці Євро-2012.

Прагнення України і Києва прийняти гостей Євро-2012 на найвищому рівні можна тільки вітати, але головне, щоб при цьому пріоритетом, все ж таки залишалися інтереси, комфорт та безпека киян.

Розуміючи додаткові виклики таких значних заходів як чемпіонат з футболу, я особисто стала ініціатором створення тимчасової контрольної комісії, в результаті роботи якої буде забезпечуватися громадський порядок, безпека та дотримання санітарних норм у київських подвір’ях. Те саме стосується і театру Оперети, який є культурно-мистецькою перлиною столиці – очевидно потрібно створити й спеціальну комісію із захисту пам’яток культури та мистецтв. Я вважаю, що зазіхати під егідою Євро-2012 на культурні об’єкти є антилюдським, не гуманним. Подібні дії цілком можна вважати злочином проти киян та власної держави.

Алла Шлапак,

депутат Київради. Депутатська група "Соціальна справедливість"