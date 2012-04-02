Епідеміологи Святошинського району проводять профілактичні заходи з попереджання лептоспірозу

Київ, 2 квітня. УНІАН. Епідеміологи Святошинського району активізували профілактичні заходи з поширення лептоспірозу.

Про це УНІАН повідомили у відділі з питань внутрішньої політики та зв’язків з громадськістю Святошинської РДА.

Епідеміологи стверджують, що у січні-березні 2012 року у Святошинському районі, як і в цілому по Києву, випадків лептоспірозу не зареєстровано. Епідемічну ситуацію на даний час можна вважати благополучною. Проте не слід забувати, що для цієї інфекції характерна літньо-осіння сезонність, а основними носіями патогенних для людини лептоспір є польова, лісова та хатня миша, руда та звичайна полівка, сірий пацюк, які ще після зими не проявляють значної активності.

По Україні ураженість лептоспірозом сірих пацюків досягає 8,4 %, по м. Києву – 14,0 %. Крім того, у 30,0 % собак, обстежених за клінічними показаннями, виявлено лептоспіроносійство.

Враховуючи значне збільшення численності мишовидних гризунів, циркуляцію збудників лептоспірозу серед них, відповідність серогруп лептоспір у хворих людей та досліджених гризунів (2011 р.), а також проведення не в повному обсязі дератизаційних заходів, прогноз на 2012 рік визначено як несприятливий.

З метою запобігання виникненню в подальшому випадків лептоспірозу в районі необхідно активізувати роботу по боротьбі з гризунами (основними джерелами лептоспірозу).

Перш за все, охопленню дератизаційними заходами у весняний період підлягають місця літнього відпочинку населення – берегові смуги відкритих водойм, лісопаркові зони, а також місця скупчення людей – заклади освіти, лікувально-профілактичні заклади (ЛПЗ), ринки, житлові будинки тощо.

Однак у I кварталі такі роботи проводились тільки у всіх ЛПЗ, частині РЕО та окремих харчових об`єктах і ринках.

Не забезпечено до цього часу проведення дератизаційних робіт на водоймах та лісопаркових зонах, які підлягають у весняний період 3-разовій обробці. Керівники об`єктів, відповідальних за санітарний стан указаних територій, не уклали на 2012 рік договори і не профінансували відповідні роботи, що може вплинути на подальше зростання найближчим часом чисельності гризунів.

За відсутність угод на проведення дератизації накладено 13 адміністративних стягнень (штрафи) на керівників об`єктів.

Літо швидко наближається, а заходи по боротьбі з джерелами лептоспірозу проводяться не активно.

Фахівці ММВП "Профілактична дезінфекція" (тел. 483-90-70) та Київської міської дезінфекційної станції (тел. 483-38-53) запрошують усіх, хто не байдужий до свого здоров`я та здоров`я мешканців району, до співпраці.

Спеціалісти санепідслужби і в подальшому будуть забезпечувати дієвий контроль за проведенням дератизаційних заходів на об`єктах району.

А, населенню необхідно знати, що виходи у природні осередки, роботи на сільськогосподарських угіддях, відпочинок та рибна ловля на неупорядкованих водоймах при не дотриманні санітарно-гігієнічних норм та правил особистої гігієни може призвести до захворювання на лептоспіроз. Навіть проживання в помешканнях, де є гризуни, стає загрозою зараження на цю інфекцію.