- У місті багато говорять про новий проект міської влади "Столичний стандарт якості". Коли він буде запроваджений і чим буде корисний для товаровиробників? До того ж у місті уже діяв схожий проект кілька років тому...

Начальник ГУ промислової, науково-технічної та інноваційної політики КМДА Людмила Денисюк:

- Так, у Києві протягом п’яти років діяла відзнака "Київська якість". Це був непоганий проект, започаткований мерією і Торгово-промисловою палатою. "Київська якість" працювала таким чином: створювалась експертна рада з науковців, фахівців, які оцінювали продукцію кращих столичних виробників за критеріями європейських стандартів. Виділялись кошти, за які готували рекламні ролики, розміщувалась зовнішня соціальна реклама на вулицях міста. Влада заохочувала киян купувати товари столичного виробника, гарантуючи, що вони дійсно якісні. Тоді у підприємств з’являвся стимул отримати цю відзнаку, вони мали змогу брати участь у різноманітних виставках, виходити на зовнішній та внутрішній ринки. На жаль, з часом інтерес до цієї відзнаки зник.

В перших числах квітня заплановано презентацію проекту "Столичний стандарт якості", яку спільно проведе Торгово-промислова палата та ГУ промислової, науково-технічної та інноваційної політики для голови КМДА.