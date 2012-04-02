На вторинному ринку вартість житла за квартал зросла на 1,36%

Київ. 2 квітня. УНІАН. На вторинному ринку нерухомості Києва середня вартість продажів 1-3-кімнатних квартир у січні-березні 2012 року зросла на 1,36% (25 дол.) – до 1 859 дол./кв. м.

Про це УНІАН повідомили в консалтинговій компанії SV Development.

Згідно з повідомленням, за зазначений період найдешевшим залишався Дарницький район із середнім показником 1 436 дол./кв. м, найдорожчим – Печерський, де середня ціна продажу становила 2 967 дол./кв. м.

За даними компанії, за звітний період зростання вартості 1 кв. м житла зафіксовано в Шевченківському районі – на 1,24% (29 дол.) – до 2 376 дол./кв. м, Оболонському – на 4,52% (82 дол.) – до 1 895 дол., Голосіївському – на 1,58% (28 дол.) – до 1 799 дол., Солом’янському – на 4% (63 дол.) – до 1 637 дол., Дніпровському – на 0,19% (3 дол.) – до 1 602 дол., Святошинському районі – на 3,56% (54 дол.) – до 1 571 дол., Деснянському районі – на 3,69% (53 дол.) – до 1 491 дол./кв. м.

При цьому зниження вартості квадратного метра житла спостерігалося в Печерському районі – на 1,26% (38 дол.) – до 2 967 дол./кв. м, Подільському – на 0,36% (6 дол.) – до 1 682 дол., Дарницькому районі – на 0,28% (4 дол.) – до 1 436 дол.

У компанії зазначають, що всі ціни вказані за результатами реальних операцій.

Довідка УНІАН. Компанія SV Development із 2005 року займається консалтингом на ринку заміської нерухомості й котеджних селищ, а також маркетинговими дослідженнями ринку.