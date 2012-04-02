Перші київські трамваї вийдуть на маршрути до Дня міста

Київ. 2 квітня. УНІАН. Перші десять київських трамваїв вийдуть на маршрути до Дня міста.

Як повідомляє прес-служби Київської міської державної адміністрації, про це повідомив голова КМДА Олександр Попов.

«До дня міста на лінії вийдуть перші київські трамваї. А вже до кінця року їх буде кілька десятків. Важливо, що у нас є джерело фінансування цієї програми, на її реалізацію працюють столичні підприємства. А тому ми дуже зацікавлені, щоб цей проект мав продовження не лише наступного року, але й отримав більш широкий розвиток. Адже таким чином ми водночас вирішуємо дві проблеми – покращуємо якість перевезень і створюємо нові робочі місця», – сказав О.Попов.

Як зазначається в повідомленні, при виготовленні київського трамваю застосований принцип оптимального співвідношення ціни та якості комплектуючих. Наразі триває налагодження серійного виробництва перших столичних вагонів. Вже повністю виготовлено 2 трамваї. До липня буде виготовлено ще 4.

Разом з тим, столичний трамвайний парк поповниться новим рухомим складом вже до Великодня. Цього місяця на лінію швидкісного трамваю вийдуть одразу 9 одиниць електротранспорту: - 2 трамвайні вагони типу К-1, з’єднані в потяг виробництва «Татра Юг»; 3 трисекційні трамвайні потяги типу К-1М8 виробництва «Татра Юг»; 2 трисекційні трамвайні потяги типу К3R-N виробництва «КЗЕТ»; 2 трамвайні вагони з частково низьким рівнем підлоги типу Т-3UA-3, виготовлені на виробничих площах КП «Київпастранс».

В КМДА інформують, що Програмою соціально-економічного розвитку на 2012 р. для КП «Київпастранс» передбачено з державного бюджету 10 млн. грн., і стільки ж з міського бюджету для закупівлі 4-х одинарних трамваїв з частково низьким рівнем підлоги. Планується також придбати і найсучасніші трисекційні трамвайні потяги довжиною понад 25 м, з долею низької підлоги понад 80% та одинарні трамвайні вагоні з частково низьким рівнем підлоги довжиною понад 15 м.

Опрацьовується питання придбання ще 19 трамвайних вагонів з частково низьким рівнем підлоги, у тому числі й для нової трамвайної лінії на житловому масиві Троєщина (від вул. Милославської до пересадочного вузла на міську кільцеву електричку) за кошти кредиту Європейського банку реконструкції та розвитку.