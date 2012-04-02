КРУ виявило порушень на 1,1 млн. грн.

Київ. 2 березня. УНІАН. Держфінінспекція в м. Києві виявила у Державному департаменті у справах громадянства, імміграції та реєстрації фізичних осіб Міністерства внутрішніх справ України порушень на загальну суму 1,12 млн. грн., в тому числі ті, що призвели до матеріальних збитків, становлять 190,11 тис. грн.

Як повідомляє прес-служба КРУ в Києві, порушення були встановлені в ході ревізії фінансово-господарської діяльності вказаного департаменту за період з 1 липня 2009 року по 1 жовтня 2011 року.

Зокрема, структурою було витрачено 183,44 тис. грн. на придбання 114 одиниць програмних продуктів, яких установою фактично не отримано, що завдало збитків на зазначену суму. Окрім цього, департамент надавав безкоштовно послуги з оформлення документів для виїзду за кордон громадянам, які мають право на користування пільгами щодо сплати державного мита, внаслідок чого установою недоотримано коштів у розмірі 6,67 тис. грн.

Порушуючи вимоги тендерного законодавства, департаментом під час закупівлі послуг з авіаперевезення нелегальних мігрантів за межі України на загальну суму 931,73 тис. грн здійснено поділ предмету закупівлі на частини з метою уникнення проведення конкурентної процедури.

Матеріали ревізії для розгляду та прийняття відповідного рішення Держфінінспекція в м. Києві направила до прокуратури Печерського району Києва.