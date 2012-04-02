У Солом'янському районі агітують молодь вступати до вишів МВС
11:07, 02 квітня 2012Київ
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Районне управління Головного управління МВС України в місті Києві проводить набір цивільної молоді віком від 17 до 25 років, що має бажання вступити до вищих навчальних закладах системи МВС України
Київ, 2 квітня. УНІАН. Солом’янське районне управління Головного управління МВС України в місті Києві проводить набір цивільної молоді віком від 17 до 25 років, що має бажання вступити до вищих навчальних закладах системи МВС України.
Про це УНІАН повідомили в Солом`янській райдержадміністрації.
Детальну інформацію можна отримати за телефонами: (044) 275-70-84, (063) 836-63-39.
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