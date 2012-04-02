У Солом'янському районі агітують молодь вступати до вишів МВС

Київ, 2 квітня. УНІАН. Солом’янське районне управління Головного управління МВС України в місті Києві проводить набір цивільної молоді віком від 17 до 25 років, що має бажання вступити до вищих навчальних закладах системи МВС України.

Про це УНІАН повідомили в Солом`янській райдержадміністрації.

Детальну інформацію можна отримати за телефонами: (044) 275-70-84, (063) 836-63-39.

