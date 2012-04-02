Інвесторів залучать до вдосконалення законодавства

Київ. 2 березня. УНІАН. Голова Київської міської державної адміністрації Олександр Попов звернувся до іноземних та українських інвесторів з пропозицією спільно напрацювати ряд законодавчих ініціатив, які б сприяли покращанню інвестиційного клімату в столиці.

Як інформує прес-служба КМДА, про це очільник КМДА сказав під час засідання Київського інвестиційного форуму.

«Ми провели дуже велику роботу для того щоб сьогодні розмовляти з інвесторами однією мовою, співпрацювати, вирішуючи конкретні проблеми. Сьогодні ми маємо чіткий план дій і це дуже важливий фундамент. Ми знаємо, як саме зацікавити інвестора, як забезпечити йому підтримку. Більш того, кілька наших законодавчих ініціатив, у тому числі спрямованих на покращання інвестиційного клімату, вже отримали підтримку уряду, Верховної Ради і Президента України. Ми готові сьогодні разом з представниками бізнес-кіл продовжити цю роботу», – сказав у своєму зверненні до інвесторів О.Попов.

Він додав, що столична влада проводить роботу й щодо викорінення корупційних явищ – чинника, який досі відлякує іноземних інвесторів. Для цього у Київській міській державній адміністрації запланували провести адміністративну реформу. Зокрема, до червня в КМДА відбудеться скорочення штату та реорганізація управлінь. Як наслідок, запевнив О.Попов, система міської влади стане простішою і прозорішою.

«Ми прийняли рішення, що мінятимемо існуючу структуру муніципального управління. До червня відбудеться скорочення штату і формування нової структури. Наступним етапом нашої адміністративної реформи буде вихід на найсучаснішу систему управління. Крім того, наразі ми розпочинаємо впровадження системи «електронний уряд», яка дозволить спростити більшість процедур та підвищити ефективність роботи», – зазначив керівник КМДА.

О.Попов нагадав, що в Києві вже працює єдиний загальноміський дозвільний центр, що надає послуги та консультації за принципом «єдиного вікна». Незабаром такі центри працюватимуть у кожному районі столиці.