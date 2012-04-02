В Деснянському районі столиці горів продовольчий супермаркет

Київ. 2 квітня. УНІАН. В Деснянському районі столиці, на вул. Шолом-Алейхема,17, горів продовольчий супермаркет.

Як інформує прес-служба Головного управління МНС України в м.Києві, виклик про те, що в двоповерховій адміністративній будівлі в підвальному приміщенні магазину №131 ТОВ «АТБ-Маркет» виникла пожежа надійшов 30 березня о 19 год. 20 хв.

Через п’ять хвилин прибувши до місця виклику пожежно-рятувальними підрозділами було встановлено, що в складському підвальному приміщені магазину на стелажах горять продовольчі товари, а саме памперси, серветки та упаковки з алкогольними напоями.

О 20 год. 34 хв. оперативними діями рятувальників пожежу вдалося загасити. Внаслідок згоріло та розібрано стелажі з продовольчим товаром на площі 25 м2 . Причину та збитки пожежі наразі встановлюють.