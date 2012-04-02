Лідери учнівського самоврядування прибрали парк Слави

Київ. 2 квітня. УНІАН. Під час загальноміського суботника Київська міська рада старшокласників та лідери учнівського самоврядування столиці прибрали парк Слави.

Як повідомляє прес-служба Київської міської держадміністрації, реалізацію своєї ініціативи київські школярі розпочали у рамках двомісячника з благоустрою міста, акції «За чисте довкілля» та проекту «Київ – місто моє, мені у ньому жити, мені його створювати».

Молоді кияни прибрали опале листя, розчистили пішохідні доріжки та висадили алею беріз.

Також багато представників учнівського самоврядування взяли участь у районних суботниках, які відбувалися у столиці. Загалом, протягом двомісячника з благоустрою, лідери планують взяти участь в інших акціях з благоустрою до Всесвітнього Дня довкілля та Дня Перемоги.