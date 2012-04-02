Фан-зона на Хрещатику працюватиме з 7 червня по 2 липня

Київ. 2 квітня. УНІАН.Офіційна фан-зона турніру УЄФА Євро-2012 в м.Києві на Майдані Незалежності та по вул.Хрещатик (від вул. Інститутської до вул. Б.Хмельницького) працюватиме щоденно з 12.00 по 01.00 год. наступного дня у період з 7 червня по 2 липня.

Про це йдеться у розпорядженні Київської міської державної адміністрації від 30 березня 2012 р. №512, розміщеному на офіційному сайті столичної влади.

В документі зазначається, що генеральним оператором заходу виступає ТОВ «Холідей-Сервіс», яке стало переможцем загальноміського конкурсу.

Забезпечувати координацію питань, пов’язаних з підготовкою та проведенням заходу, доручено Головному управлінню з питань підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 з футболу. Це ж управління виступає замовником робіт та послуг, у тому числі проектних, необхідних для підготовки та проведення «Фан-зони».

Роботи з підготовки роботи «Фан-зони» будуть розпочаті з 13 травня, а встановлення тимчасових споруд, необхідних малих архітектурних форм, об’єктів переносної торгівлі, літніх майданчиків закладів громадського харчування та інших елементів інфраструктури передбачено з 28 травня по 7 липня.

Документом передбачено перекриття руху транспорту на вул. Хрещатик від вул. Інститутської до вул. Б.Хмельницького, окрім спеціального та акредитованого транспорту, з 00.00 28 травня до 1.00 7 липня.

Згідно з розпорядженням, Головне управління містобудування та архітектури КМДА повинно до 1 травня відкликати раніше видані тимчасові ордери та дозволи на розміщення тимчасових споруд, об’єктів виносної торгівлі, літні майданчики закладів громадського харчування та Майдані Незалежності, вул. Хрещатик та на вул. Червоноармійській (від площі Бессарабської до вул. Димитрова), термін яких не сплине до 10 травня 2012 р., окрім громадських вбиралень, встановлених у місті відповідно до Державної цільової програми підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 з футболу.