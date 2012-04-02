Рекламний щит упав на жінку з дитиною

Київ. 2 квітня. УНІАН. Прокуратура Києва організувала перевірку щодо випадку, який стався в неділю біля магазину «Сільпо» на вулиці Щербакова, 56, коли на жінку з дитиною впав рекламний щит.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі столичної прокуратури.

На щастя дитина не постраждала, а жінка отримала тілесні ушкодження.

До перевірки залучено фахівців Управління Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань у м.Києві й територіального управління Держгірпромнагляду. За результатами перевірки буде прийнято рішення, зазначили в прокуратурі.