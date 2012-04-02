Попов разом з киянами облаштовував сквер на вул.Григоренка

Київ. 2 квітня. УНІАН. У суботу озеленювали пустир на перетині вулиць Григоренка та Княжий затон.

Як інформує прес-служба Київської міської держадміністрації, у дві діагональні алеї там було висаджено більше сотні молодих кленів, дубів та ялин.

Передбачається, що невдовзі тут встановлять паркові меблі та освітлення, а коли дозволить погода – розіб’ють клумби. На перетині алей планують обладнати чудову декоративну альтанку. Про створення цього скверу клопотали мешканці мікрорайону.

31 березня разом з киянами, мешканцями всіх сусідніх будників, представниками районного відділу Київзеленбуду дерева в майбутньому сквері на вул.. Григоренка висаджував і голова Київської міської державної адміністрації Олександр Попов.

«Найприємніше, коли не влада говорить що і де треба посадити, а самі кияни. Вони наполегливо досягли того, щоб тут нічого не будувалося. І звісно, ми підтримали ініціативу людей. Тому сьогодні вже розроблений проект і всі ми станемо свідками того, як уже навесні тут буде красивий і зелений сквер», – наголосив О.Попов.

40 дерев на цій території в рамках загальноміської толоки висадили і журналісти.

«Ми завжди раді таким ініціативам… До речі долучитися до наших суботників вирішили і відомі українські співаки, актори та спортсмени. Думаю, це хороший приклад для нашої молоді. Бо висаджувати дерева таким чудовим колективом не лише корисно, але й весело», – підкреслив голова КМДА.

Як відзначають в столичній міськдержадміністрації, лише за минулі вихідні в рамках двомісячника з благоустрою, що триває з 19 березня до 11 травня, в місті висадили 278 нових дерев та 2 тис. 380 кущів.