У держвласність повернуто базу відпочинку вартістю 3 млн. грн.

Київ. 30 березня. УНІАН. Державі повернуто базу відпочинку, вартість якої оцінюється у 3 млн. грн.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі прокуратури Києва.

Зокрема, як йдеться у повідомленні, прокуратурою направлено до суду кримінальну справу за обвинуваченням державного виконавця відділу Державної виконавчої служби одного з районних управлінь юстиції в Києві, через службову недбалість якого державі завдано збитків на суму понад 3 млн. грн. (ч. 2 ст. 367 Кримінального крдексу України).

Слідством встановлено, що державним виконавцем, без законних на те підстав, знято арешт з бази відпочинку загальною вартістю понад 3 млн. грн., яка є власністю держави. Це дало можливість здійснити протиправне відчуження державного майна офшорній компанії. Після втручання прокуратури столиці втрачене майно повернуто у державну власність.

Як зазначають в прокуратурі, Кримінальним кодексом України за такий злочин передбачено максимальне покарання до п’яти років позбавлення волі.