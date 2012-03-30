У програмі "Столиця" говоритимуть про компенсаційні виплати "Ощадбанку"

30 березня о 19.30 в ефірі програми "Столиця" говоритимуть про компенсаційні виплати АТ "Ощадбанку". Гостем сьогоднішньої програми "Столиця" буде Сергій Подрєзов - Голова правління АТ «Ощадбанк» .ТЕМА: компенсаційні виплати Ощадбанку - актуалізація даних.

Поставити свої питання та висловити власні пропозиції можна буде з 19:30 до 20:00 у прямому ефірі, зателефонувавши за номером: (044) 223-09-71.