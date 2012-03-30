Київ скоро отримає ще 60 нових автобусів і тролейбусів

Київ. 30 березня. УНІАН. Через два тижні Київ отримає ще 60 одиниць нового рухомого складу - 44 автобуси та 16 тролейбусів.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Київської міської держадміністрації, як і попередні 102 нових автобусів та тролейбусів, які уже вийшли на вулиці міста, цей транспорт працюватиме на найпроблемніших маршрутах, на які вказали кияни через міський Call-центр.

Таким чином, розраховує міська влада, у Києві до Євро-2012 буде остаточно вирішено проблеми якості та швидкості громадських перевезень.

За словами голови КМДА Олександра Попова, проект оновлення міського парку громадського транспорту – яскравий приклад реалізації успішної співпраці міської влади Києва і міжнародних фінансових установ.

«Це дійсно дуже яскравий приклад успішної співпраці з Європейським банком реконструкції і розвитку, при чому співпраці довкола вкрай актуального для Києва питання – вирішення транспортної проблеми”, - підкреслив він.

О.Попов звернув увагу, що нові автобуси та тролейбуси відповідають європейським вимогам безпеки, енергозбереження, екології та комфорту.

Він нагадав, що загалом до Євро-2012 столиця України отримає майже 400 одиниць нової техніки.