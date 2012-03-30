На вулиці Жилянській водій Nissan Note збив жінку
17:44, 30 березня 2012Київ
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Від травм померла на місці події
Київ. 30 березня. УНІАН. Вчора у Києві на вулиці Жилянській водій автомобіля Nissan Note скоїв наїзд на жінку, яка від отриманих травм померла на місці події.
Про це повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Києва.
Прокуратура столиці контролює хід розслідування кримінальної справи, порушеної органами внутрішніх справ за фактом ДТП.
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