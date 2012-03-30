Новий термінал аеропорту «Київ» планують відкрити у квітні

Київ. 30 березня. УНІАН. Новий термінал міжнародного аеропорту «Київ» планується відкрити у квітні.

Як повідомили УНІАН у прес-служба КМДА, виконано основні роботи із спорудження самої будівлі. Активно проводяться внутрішні роботи, на черзі – роботи із благоустрою території навколо споруди.

«Оновлений аеропорт «Київ» під час Євро-2012 прийматиме чартерні рейси. Зараз авіакомпанії уже фрахтують свої чартери. Саме в Жулянах ми будемо приймати родину УЄФА. Аеропорт «Бориспіль» буде приймати звичайні рейси, у тому числі і чартери з уболівальниками», – повідомив заступник голови КМДА Анатолій Голубченко.

За його словами, для організації перевезень вболівальників від аеропорту «Бориспіль» до Києва (станція метро «Бориспільська») під час проведення Євро-2012 планується задіяти 50 автобусів-«шатлів» великої місткості, і ще 10 автобусів будуть знаходитись у резерві.

Роботу автобусного маршруту від міжнародного аеропорту «Бориспіль» до Києва планується розпочати з 1 червня.

*** Аеропорт «Київ» (Жуляни), який сьогодні приймає міжнародні рейси, розташований на відстані 8 км від центру столиці.

Після реконструкції злітно-посадкової смуги, засобів управління і контролю за повітряним рухом, світлосигнального обладнання аеропорт вже сьогодні може приймати повітряні судна класу Boeing або Airbus з повним завантаженням.

Введення в дію нового міжнародного терміналу аеропорту «Київ» збільшить його пропускну здатність на 320 пасажирів на годину і значно підвищить рівень якості надання послуг.