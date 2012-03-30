Спецкомісія перевірила благоустрій у двох районах

Київ 30 березня. УНІАН. Міська комісія з проведення весняного двомісячника з благоустрою, озеленення та поліпшення санітарного стану обстежила території Подільського та Шевченківського районів столиці та виявила ряд недоліків.

Як інформує прес-служба Київської міської державної адміністрації з посиланням на начальника Головного управління контролю за благоустроєм Сергія Садового, серед характерних зауважень щодо перевірки Подільського району виявлено несанкціоноване складування побутових відходів та їхнє несвоєчасне вивезення, а також незадовільне утримання зелених насаджень.

У Шевченківському районі комісія зафіксувала ряд місць з невідновленим благоустроєм після проведення робіт на інженерних мережах та самовільні розриття. Крім того, зруйноване тверде покриття тротуарів та внутрішньоквартальних проїздів.

Станом на 27 березня у столиці прострочено 638 аварійних контрольних карток з невідновленим благоустроєм. Серед них: 70% – ПАТ «Київенерго», 22% – ПАТ «Київводоканал» та невеликий відсоток залишається за ПАТ «Київгаз».

«Зрозуміло, що таку велику кількість місць невідновленого благоустрою ми отримали після зимового періоду. Проте, ми повинні виправити ситуацію у найкоротші терміни. Необхідно активізувати роботу і до 27 квітня відновити благоустрій та відремонтувати тверде покриття. Крім того, відповідні служби повинні закрити люки колодязів, перевірити всі небезпечні місця (просадка ґрунту біля колодязів) та усунути небезпеку для людей», – зазначив С.Садовой.

Більше того, комунальній корпорації «Київавтодор» доручено прибрати дороги від сміття та піскозамету, забезпечити їхнє миття та пилеподавлення, а також розпочати фарбування колесовідбійної стрічки і направляючих огорож.

Як інформують в КМДА, протягом двомісячника з благоустрою також передбачено ліквідувати стихійні звалища, організувати роботу з очищення та вивезення відходів з території кладовищ, впорядкувати пам’ятники, культові споруди, меморіали тощо.

Крім того, відремонтувати та пофарбувати елементи дитячих і спортивних майданчиків, завезти пісок у пісочниці.

Комунальне об’єднання «Київзеленбуд» найближчим часом має забезпечити санітарне прибирання територій парків, скверів, зелених розподільчих смуг вздовж доріг та лісопаркових зон. Буде встановлено відповідну кількість урн та контейнерів.

Як повідомлялось, у рамках проведення весняного двомісячника з благоустрою 31 березня у всіх районах міста відбудеться суботник.