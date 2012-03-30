В Голосієво скверів стане більше

Київ, 30 березня. УНІАН. В Голосіївському районі столиці в рамках заходів з благоустрою заплановано облаштувати нові міні-сквери на прибудинкових територіях.

Про це УНІАН повідомили в Голосіївській райдержадміністрації.

Зокрема, зараз КП "ЖЕО-112" завершує роботи з благоустрою міні-скверу загальною площею 350 кв.м., що розташований за адресою вул. Червоноармійська, 126. Вже незабаром всі роботи будуть завершені, і мешканці прилеглих будинків матимуть чудове місце для відпочинку.