Попов зусрінеться з викладачами та вихованцями Кіотської школи балетного мистецтва ім. Теради

2 квітня о 12.00 відбудеться зустріч голови Київської міської державної адміністрації Олександра Попова з викладачами та вихованцями Кіотської школи балетного мистецтва ім. Теради.

В рамках побратимських відносин Києва та Кіото, Київське державне хореографічне училище і школа балетного мистецтва ім. Теради вже багато років співпрацюють у творчому полі. За цей час у Києві побували близько 400 вихованців кіотської школи.

Вони проходили стажування в Київському училищі та виступали зі спільними концертами на сцені Національної опери України. Натомість майже кожного року керівник японської хореографічної школи ім. Терада за власні кошти приймає в Кіото групу вихованців і педагогів Київського училища.

Адреса проведення: Вул. Хрещатик, 36, 5-й пов., 514 кімн. Вхід за акредитацією.