- Київ будуватиме квартири для дітей-сиріт. Який ще обсяг допомоги планується таким будинкам?

Голова Київської міської державної адміністрації Олександр Попов:

- Не можна залишатись байдужим до гарної атмосфери в таких сім’ях. Більш ефективної форми виховання дітей-сиріт, на мою думку, важко знайти. Безумовно, потрібно розвивати такий напрямок роботи та всіляко підтримувати будинки сімейного типу, що й буде робити міська влада. До кінця року ми хочемо забезпечити ще 6 родин автомобілями.