В «Борисполі» викрито канал переправлення нелегалів до Європи

Київ. 30 березня. УНІАН. В аеропорту «Бориспіль» викрито канал незаконного переправлення нелегальних мігрантів до Європи.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Державної прикордонної служби України.

Зокрема, як йдеться в повідомленні, в аеропорту «Бориспіль» під час оформлення пасажирів, які прямували до Стокгольма, прикордонники Окремого контрольно-пропускного пункту «Київ» затримали 32-річного громадянина Еритреї. Чоловік намагався перетнути кордон за бельгійським паспортом, однак прикордонники з’ясували, що документ не належить пред’явнику і, до того ж, повністю підроблений.

У ході негайних оперативних заходів були затримані й організатори незаконного переправлення даного громадянина за кордон, а також ще один еритрієць з чужим паспортом громадянина Швеції. Він також планував вилетіти з України на цьому ж рейсі, повідомили у прикордонному відомстві.

Встановлено, що порушники, намагаючись потрапити в такий спосіб до країн Західної Європи, заплатили за провальну подорож з фіктивними документами по 4 тис. доларів. За даним фактом порушено кримінальну справу за ст. 332 Кримінального кодексу (незаконне переправлення осіб через кордон).