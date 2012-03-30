Суд розгляне справу проти міліціонера, який на смерть збив жінку

Київ. 30 березня. УНІАН. Прокуратура Печерського району Києва завершила досудове слідство та направила до суду кримінальну справу за обвинуваченням колишнього працівника лінійного управління Південно-Західної залізниці УМВС України у скоєнні дорожньо-транспортної пригоди.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі прокуратури Києва.

Як нагадали в прокуратурі, у вересні минулого року на бульварі Лесі Українки на пішохідному переході було скоєно наїзд на жінку, яка від отриманих травм згодом померла у лікарні. Винуватцем аварії виявився співробітник міліції на залізниці.

Водночас у прес-службі зазначили, що під час досудового слідства виникла певна складність у розслідуванні кримінальної справи, пов`язана з тим, що авто-технічна експертиза не встановила порушення водієм правил дорожнього руху.

Водночас вона повністю суперечила зібраним матеріалам у справі.

У зв`язку з цим слідчим прокуратури Печерського районну було призначено повторну авто-технічну експертизу, яка підтвердила порушення водієм Правил дорожнього руху України.

Кримінальну справу направлено до районного суду для розгляду по суті.