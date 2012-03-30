Порушено справу стосовно керівника продюсерського центру

Київ. 30 березня. УНІАН. Прокуратурою Шевченківського району Києва скеровано до суду кримінальну справу за обвинуваченням директора одного із продюсерських центрів столиці у невиплаті заробітної плати своїм працівникам у сумі 145 тис. грн.

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури міста Києва, справу порушено за ч. 1 ст. 175 Кримінального кодексу України.

Продюсер умисно і безпідставно більше року не виплачував зарплату 10 співробітникам.

За втручання прокуратури під час досудового слідства підприємцем була повністю погашена заборгованість перед підлеглими.