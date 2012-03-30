Порушено справу стосовно керівника продюсерського центру
15:19, 30 березня 2012Київ
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За невиплату зарплат
Київ. 30 березня. УНІАН. Прокуратурою Шевченківського району Києва скеровано до суду кримінальну справу за обвинуваченням директора одного із продюсерських центрів столиці у невиплаті заробітної плати своїм працівникам у сумі 145 тис. грн.
Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури міста Києва, справу порушено за ч. 1 ст. 175 Кримінального кодексу України.
Продюсер умисно і безпідставно більше року не виплачував зарплату 10 співробітникам.
За втручання прокуратури під час досудового слідства підприємцем була повністю погашена заборгованість перед підлеглими.
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