- Київ активно готується зустріти своє 1530-річчя. Які заходи плануються і яким буде масштаб святкування?

Голова Київської міської державної адміністрації Олександр Попов:

- Святкування буде масштабним, і ми готуємося до цього дуже серйозно. Всіх заходів буде декілька сотень і по районах, і на рівні міста. Ми хочемо, щоб це свято запам’яталося киянам, враховуючи, що ми готуємось одночасно і до Євро-2012. Вже є певні програми з будівництва та благоустрою. Я точно можу сказати, що у свій день народження столиця сподобається всім — і гостям, і мешканцям міста. Київ буде прикрашено квітами, фонтанами, новими зеленими насадженнями і, безумовно, великою культурною програмою на Майдані Незалежності, на Оболонській набережній і у багатьох інших місцях. Окрім цього, традиційно до дня міста буде виділятися житло для людей, які стоять у чергах на нього.