Київ, 30 березня. УНІАН. У Деснянському районі продовжується демонтаж МАФів.

Як повідомили УНІАН в Деснянській райдержадміністрації, таке рішення ухвалене за результатами перевірки тимчасових споруд торговельного призначення (малих архітектурних форм), розташованих у радіусі 100 метрів від закладів освіти, на дотримання правил продажу алкогольних, слабоалкогольних напоїв та тютюнових виробів неповнолітнім.

Так, у торговельних спорудах по проспекту Маяковського, 38/10 та по вулиці Курчатова, 19-а, незважаючи на численні приписи з вимогою припинити реалізовувати алкогольні напої та тютюнові вироби (обидва кіоски знаходилися біля навчальних закладів), продовжували продавати зазначений товар. Ці споруди було демонтовано силами Головного управління контролю за благоустроєм міста Києва та відділу контролю за благоустроєм Деснянського району.

"Не зважаючи на спротив деяких громадських об’єднань та нерозуміння проблеми з боку "так званих підприємців", демонтаж "алкогольно-тютюнових МАФів" проводиться. Вже найближчим часом будуть демонтовані, в першу чергу, усі МАФи, що здійснюють торгівлю алкогольними, слабоалкогольними напоями та сигаретами поблизу шкіл, а потім – і всіх незаконно встановлених тимчасових споруд. Районна влада зайняла принципову позицію – алкоголь та сигарети не мають продаватися біля закладів освіти, а бізнес має працювати у рамках закону", - заявив перший заступник голови Деснянської райдержадміністрації Вадим Костюченко.

Зазнали ліквідації й інші три новостворені тимчасові споруди торговельного призначення по вулицях Мілютенка, 34, Закревського, 75/2 та проспекту Маяковського,62. Малі архітектурні форми були встановлені без дозвільної документації.