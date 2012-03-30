Вулицю Боженка хочуть перейменувати у вулицю Малевича

Київ. 30 березня. УНІАН. Комісія з питань культури та туризму підготувала проект рішення Київради щодо перейменування вулиці Боженка у Голосіївському районі на вулицю Казимира Малевича.

Відповідне звернення Польського Інституту з проханням підтримати перейменування зазначеної вулиці було підтримане на засіданні комісії, повідомляє прес-служба голови комісії по питаннях культури Олександра Бригинця.

Депутат повідомив, що зазначене перейменування вже підтримала комісія з найменувань та пам’ятних знаків КМДА. Тому проект рішення «Про перейменування вулиці Боженка у Голосіївському районі м. Києва на вулицю Казимира Малевича» буде внесений до порядку денного однієї з найближчих сесій Київради.

«В Києві народилися і жили чимало діячів, які мають всесвітню відомість: танцівник Серж Ливар, авіабудівник Ігор Сікорський, піаніст Володимир Горовиць. Їх імена вже таким чи іншим способом, хоч не великою мірою, але увічнені в Києві. А Малевич, який є символом мистецьких шукань цілої епохи, забутий київською громадою: ні вулиці, ні музею, ні навіть конкурсу на честь його імені немає. Сьогодні у нас є унікальна можливість назвати іменем генія саме ту вулицю, на якій він народився», - наголосив О. Бригинець.

Депутат пояснив, що необхідність прийняття цього рішення полягає у створенні умов для вшанування пам’яті всесвітньовідомого київського художника-авангардиста, одного з засновників нових напрямів у абстрактному мистецтві та у зв’язку з відзначенням у 2013 році 165- річчя з дня його народження К.Малевича.

«Я мрію, щоб на цій вулиці згодом з’явився ще й музей, де розповідатимуть про життя та творчість генія мистецького авангардизму», - зазначив О. Бригинець.

***Казимир Малевич - український художник-авангардист, один з засновників нових напрямків в абстрактному мистецтві — супрематизму та кубофутуризму, педагог, теоретик мистецтва. В 1915 започаткував новий модерністський напрям у мистецтві — супрематизм («Чорний квадрат на білому тлі», «Біле і чорне»). Народився і вчився малювати в Києві, в 1927—1930 рр. викладав в Київському художньому інституті, де в цей час працювали Михайло Бойчук, Віктор Пальмов, Федір Кричевський, Вадим Меллер, Олександр Богомазов, Василь Касіян.