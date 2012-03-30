- Чи вирішено питання про те, куди перенесуть секонд-хенд на Шулявці?

Голова Київської міської державної адміністрації Олександр Попов:

- Підприємцям було запропоновано декілька місць. Питання переносу залежить від того, хто з них захоче обрати яке місце. Ми розуміємо, що такий варіант бізнесу в Києві потрібен, на нього є попит, і ми не збираємося його прибирати. Навпаки, ми б хотіли, щоб для нього були створені відповідні умови. Але під аварійним Шулявським шляхопроводом це неможливо зробити. Окрім цього, організація там самого бізнесу є незаконною. Все має бути організовано цивілізовано, у відповідності з санітарними та архітектурними вимогами.