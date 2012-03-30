Об’єднання багатодітних сімей "Оріяна" відзначило своє 20-річчя

Київ, 30 березня. УНІАН. Об’єднання багатодітних сімей "Оріяна" (Дніпровський район столиці) відзначило своє 20-річчя.

Як повідомили УНІАН у відділі у справах сім’ї, молоді та спорту Дніпровської райдержадміністрації, святкування відбулось у готелі "Братислава".

Гостей та всіх присутніх привітали голова громадської ради з питань сімейної політики, голова Міжнародної громадської організації "Федерація жінок за мир у всьому світі" Тетяна Коцеба, начальник відділу у справах сім’ї, молоді та спорту Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації Алла Загородня, заслужена артистка України Юлія Шелепницька.

Святкові заходи схвилювали й порадували всіх присутніх. Були виступи родин, конкурси дитячих малюнків, виробів із бісеру й паперу, сімейних газет, які підготували родини, роботи самих батьків, були також цікаві ігрові програми.

У дитячих конкурсах переможцями стали Петро Олексюк, Анна Гавриленко, Олександр Мороз. У конкурсі сімейних газет перше місце присудили родині Коб’якових, друге – родині Мальованих, третє – родині Гавриленків.

У конкурсі батьківських робіт перше місце отримали роботи багатодітної мами Т. Самсоненко.

