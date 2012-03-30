Анульовано 45 ліцензій за продаж алкоголю та цигарок неповнолітнім

Київ. 30 березня. УНІАН. За продаж алкоголю та цигарок неповнолітнім, у Києві з початку року анульовано 45 ліцензій.

Як інформує прес-служба Державної податкової служби Києва, про це повідомила голова відомства Ірина Носачова.

Через продаж підакцизних товарів особам, що не досягли 18-річного віку, підприємців оштрафовано більш ніж на 343 тисячі гривень та позбавлено 17 ліцензій на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями, а також 28 – на право роздрібної торгівлі тютюновими виробами.

За словами керівника столичної податкової, загалом, упродовж минулого 2011 року столичні податківці перевірили 129 повідомлень, що вказували на продаж підакцизних товарів неповнолітнім, до порушників застосовано фінансових санкцій на суму понад 740 тисяч гривень, анульовано 78 ліцензій.