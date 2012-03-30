В Українському домі проходить виставка про освіту за кордоном

Київ. 30 березня. УНІАН. До 31 березня 2012 року у Національному центрі ділового та культурного співробітництва «Український дім» триватиме XXI Міжнародна спеціалізована виставка «Освіта та кар’єра – 2012» та IX міжнародна виставка закордонних навчальних закладів «Освіта за кордоном».

Як повідомляє офіційний сайт «Українського дому», виставка традиційно розміщується на двох поверхах центру. На стендах працюють представники українських та закордонних навчальних закладів, проходять консультації з відвідувачами та обмін досвідом.

Детальніше про виставку: http://osvitainfo.com.ua/