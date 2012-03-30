На будівництво мережі пунктів доочищеної води потрібно $3 млн.

Київ. 30 березня. УНІАН. В Києві планують реалізувати проект будівництва мережі пунктів розливу питної води, обладнаних блочною водоочисною установкою малої продуктивності, вартість якого оцінюють в 3,3 млн. доларів.

Як повідомляє прес-служба столичної міськдержадміністрації, проект презентував на Київському інвестиційному форумі начальник Головного управління комунального господарства Дмитро Новицький.

За його словами, втілення зазначеного проекту дозволить не лише зберегти мережу безкоштовних бюветів, а й створити альтернативні джерела якісної питної води. Він наголосив, що тут мова не йде про передачу приватним інвесторам бюветів, або запровадження оплати за бюветну воду.

«Ми пропонуємо створити мережу пунктів доочистки і реалізації питної води, яка налічуватиме 104 одиниці. Розташовуватимемо їх в безпосередній близькості до бюветів. Структура очищення води передбачає класичні методи очищення води (механічна фільтрація, іонний обмін), сучасні мембранні методи очищення – ультрафільтрація і зворотний осмос, а також забезпечення норми мікробіологічних показників та очищення води від бактерій, неорганічних частинок, вірусів тощо», – зауважив Д.Новицький.

Реалізувати проект заплановано у 2012 – 2014 роках.