- Чиновники разом з підприємцями, громадськими організаціями і правоохоронцями визначали долю кожного МАФу, який має демонтуватися. Скажіть, будь ласка, ті МАФи, які будуть демонтовані, точно не повернуться?

Голова Київської міської державної адміністрації Олександр Попов:

- Точно, адже ми впроваджуємо електронну систему контролю за розміщенням тих чи інших малих архітектурних форм, які мають дозволи. Зараз ми пройшли складний процес від консультацій з громадськими організаціями, які опікуються цим бізнесом, з депутатами міської ради до безпосередньо голосування. В березні ще триватиме підготовчий процес, а з квітня розпочнеться демонтаж. Правоохоронні органи будуть його контролювати і персонально відповідати за те, щоб демонтовані об’єкти не з’явилися на інших територіях. Це питання є принциповим і ми точно не дамо спуску, поки не наведемо в цьому порядок.