На модернізацію водопровідних мереж Києва потрібно 8 млрд. грн.

Київ. 30 березня. УНІАН. Для реалізації проекту модернізації мереж водопостачання та водовідведення у столиці необхідно витратити близько 8 млрд. грн. Ця сума включатиме кошти державного та міського бюджетів, а також кошти інвесторів.

Як повідомляє прес-служба столичної міськдержадміністрації, про це розповів перший заступник голови КМДА Олександр Мазурчак, презентуючи проект «Чиста вода» під час Київського Інвестиційного форму.

За його словами, втілення проекту дозволить знизити енерговитрати у системі водопостачання і водовідведення, зменшити витрати води на власні потреби водоочисних станцій на 30%, а також значно скоротити аварійність на розподільчих мережах.

«Ми розуміємо, що знайти інвестора на таку велику суму не просто. Проте є можливість входження у даний проект поетапно, розділяючи його на кілька напрямків. Серед першочергових завдань – забезпечити киян якісною питною водою», - зазначив О.Мазурчак. Крім того, за його словами, планується відновити бюветні комплекси, збудувати нову водозабірну станцію під Вишгородом, що дозволить отримати якісну воду у достатній кількості. Також проектом передбачено замінити рідкий хлор на гіпохлорид натрія, а для цього потрібно збудувати в Києві 2 заводи.

Більш того, додав О.Мазурчак, є необхідність в заміні насосного обладнання та встановленні частотних регуляторів, що дозволить раціонально використовувати електроенергію.

«Одна з проблем в Україні – відсутність приладів обліку води, тепла, електроенергії тощо. Якщо споживач не має приладу обліку, він сплачує за встановленими нормами, у нього не має стимулу зменшити об’єм витраченої води. Перше, що ми розпочали робити у цьому напрямі – забезпечувати людей лічильниками. Також ми запровадили лізингову схему, яка дала можливість тільки за попередній рік встановити у квартирах 1100 лічильників. Вважаю, що вровадження обліку, зменшення втрат та заміна мереж, дозволить нам досягнути позитивних результатів. І саме для цього ми плануємо залучити інвесторів», – зазначив О.Мазурчак.

Він додав, що проект «Чиста вода» також передбачає розвиток систем децентралізованого водопостачання. Зокрема, йдеться про впровадження установок доочищення води центральної системи водопостачання. Це дозволить подавати якісну воду безпосередньо до квартир мешканців міста.