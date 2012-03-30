На Оболоні вчителя удосконалили навички оперативного реагування на надзвичайні ситуації

Київ, 30 березня. УНІАН. В Оболонському районі відбулось навчання з питань цивільного захисту з вчителями та класними керівниками 2, 6, 7-х класів.

Як повідомили УНІАН в Оболонській райдержадміністрації, навчання проходило на базі спеціалізованої школи № 214 у вигляді семінару.

В заході прийняли участь 180 осіб. Основна мета таких лекцій – це перевірка готовності до дій у разі виникнення надзвичайних ситуацій і вдосконалення навичок щодо оперативного реагування на них. Прослухавши інформацію щодо правил поводження при виникненні аварії або катастрофи, учасники навчань закріпили свої теоретичні знання та навички, відпрацювали алгоритм дій при виникненні надзвичайної ситуації.