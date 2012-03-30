Проект теплосанації житла хочуть розпочати з трьох житлових масивів

Київ. 30 березня. УНІАН. Під час Київського інвестиційного форуму було презентовано проект модернізації теплосистем на трьох житлових масивах міста – «Виноградарі», «Мінському» та «Теремки».

Як повідомляє прес-служба столичної міськдержадміністрації, проект передбачає модернізацію теплосистем не лише у житлових будинках, а й у школах, дитсадках та лікарнях. Зокрема, планується здійснити реконструкцію котелень та теплових мереж, виконати термосанацію будівель та створити мережу індивідуальних теплових пунктів.

Станом на сьогодні вартість проекту становить 1,46 млрд. грн. Орієнтовний термін реалізації: 2012 – 2014 роки.

Комплексна реконструкція системи теплопостачання та термосанація (утеплення) будівель житлових масивів столиці допоможе економити теплову енергію вдвічі. При цьому кількість викидів вуглекислого газу у повітря зменшиться на 118 тис. тонн на рік.

«Реконструкція систем теплопостачання разом з термосанацією будинків дозволить заощаджувати мільйони кубометрів газу на рік, тобто вдвічі зменшити обсяг використання теплової енергії, за яку сплачують кияни. Крім того, завдяки реалізації даного проекту значно знизиться рівень викидів вуглекислого газу у повітря», – поінформував начальник Головного управління енергетики, енергозбереження та енергоефективності В’ячеслав Лісовик.