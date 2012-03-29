У Подільському районі заборгованість із виплати зарплати становить понад 2 млн. грн.

Київ, 29 березня. УНІАН. У Подільському районі заборгованість із виплати заробітної плати зафіксовано на 5 підприємствах на загальну суму 2,122 млн. грн.

Про це УНІАН повідомили в Подільській райдержадміністрації.

Зокрема, йдеться про три економічно-активних підприємства (ПАТ "Квазар" — 1,020 млн. грн.; ПАТ "Київський річковий порт" - 486,7 тис. грн.; ТОВ "Група компаній "Рідна марка" - 205,5 тис. грн.) та про 2 підприємства, на яких відкрито справу про банкрутство: державне підприємство "Спеціалізоване конструкторське бюро діагностичної апаратури" - 389,8 тис. грн. та ЗАТ "Київгазпостач" - 25,6 тис. грн.

У лютому було обстежено 10 підприємств, ліквідовано заборгованість із виплати заробітної плати працівникам підприємств району на загальну суму 1,707 млн. грн. Станом на кінець лютого борг мали 2 підприємства - банкрута району на загальну суму 415,4 тис. грн.

