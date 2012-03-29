- Спеціально до Євро-2012 біля 1000 медичних працівників пройдуть мовну підготовку. Чи вистачить такої кількості, щоб на гідному рівні обслуговувати всіх туристів, які приїдуть до столиці?
18:00, 29 березня 2012Київ
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Голова Київської міської державної адміністрації Олександр Попов:
- До чемпіонату Європи ми готуємося серйозно і підготовку розпочали заздалегідь. Я переконаний, що проблем з медициною не буде. Навіть на вирішення тих невеликих організаційних моментів, що залишились, ще є час, і вони будуть доведені до потрібного рівня весною.
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