На Троєщині буде свій Сіті

Київ. 29 березня. УНІАН. Народний депутат України, заступник голови бюджетного комітету Верховної Ради України Валерій Борисов заявляє про необхідність інтенсифікації розвитку столичних районів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.Борисов заявив сьогодні на першому Київському інвестиційному форумі.

"Я вважаю, що місто Київ починається не на Хрещатику чи Печерську; воно там закінчується. А починається столиця з тих районів, де проживає велика кількість людей. Тому реалізацію концепцій "Київ-туристичний", "Київ-діловий", "Київ – місто комфортного проживання людей" необхідно розпочинати не з центру міста, а саме з таких районів, як Святошино, Теремки, Борщагівка та Троєщина", – сказав В. Борисов.

За його словами, в Генеральному плані розвитку Києва передбачено будівництво на Троєщині етнопарку "Городець княжий", який буде занесено до реєстру національних культурних пам’яток, та ділового містечка "Троєщина-Сіті", в якому будуть розміщені офіси та високотехнологічне екологічно безпечне виробництво. В. Борисов переконаний, що реалізація такого інфраструктурного проекту як будівництво четвертої гілки метрополітену – це лише перший крок у напрямку інтенсивного розвитку Троєщини.

"Я переконаний, що Троєщина буде найсучаснішим, найбезпечнішим та найкомфортнішим для проживання районом столиці", – підкреслив народний депутат.